Tele2 проведет прямую трансляцию видеомэппинга с Дворцовой площади

Оператор мобильной связи предлагает жителям и гостям Санкт-Петербурга увидеть вживую финал конкурса современного медиаискусства «Страна света», а зрителям в других городах – посмотреть его в прямом эфире. Заключительный этап пройдет 3 и 4 декабря на Дворцовой площади, где будут транслироваться видеомэппинги – 3D-проекции на фасадах зданий, посвященные родным регионам финалистов конкурса.

Оператор поддерживает интерес аудитории к искусству, помогая получить максимум впечатлений от участия в самых масштабных событиях культурной жизни страны. В этом году Tele2 выступила телекоммуникационным партнером общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте приняли участие художники-видеографы, аниматоры, видеографики и специалисты AR- и VR-технологий. На конкурс было подано 78 заявок со всех уголков России. Финалистами проекта стали участники из Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Москвы, Кирова, Омска, Тулы, Балакова, а также представители Сахалина и Таймыра.

Чтобы болельщики могли поддержать финалистов из своих регионов, Tele2 организует фан-зоны в салонах оператора связи в шести городах России. 3 декабря в Москве, Казани и Челябинске Tele2 проведет онлайн-трансляцию на скорости мобильного интернета: зрители смогут увидеть финал «Страны света», который пройдет на Дворцовой площади. 4 декабря оператор покажет заключительную часть конкурса в своих салонах в Южно-Сахалинске, Балакове и Туле.

На решающем этапе конкурса финалисты представят свои видеопроекции. Темы проектов должны быть связаны с малой родиной или «местами силы». При этом команды могут использовать любые доступные аудиовизуальные инструменты.