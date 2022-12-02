2,63 млн микрозаймов выдано в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2022 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 2,63 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам микрозаймов в октябре немного снизилось – на 0,8% (в октябре 2021 г. – 2,65 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в октябре 2022 года было выдано в:

Москве (141,7 тыс. ед.),

Московской обл. (121,8 тыс. ед.),

Краснодарском крае (94,8 тыс. ед.),

Свердловской обл. (91,7 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (87,1 тыс. ед.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре 2022 года в регионах страны была отмечена разнонаправленная динамика выдачи микрозаймов. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали:

Самарская обл. (-12,2%),

Саратовская обл. (-10,6%),

Оренбургская обл. (-8,8%),

Приморский край (-6,0%),

Ставропольский край (-5,3%).

В то же время в ряде регионов количество выданных микрозаймов по сравнению с октябрем прошлого года немного выросло, в т.ч. в:

Архангельской обл. (+4,7%),

Омской обл. (+4,4%),

Иркутской обл. (+4,2%),

Красноярском крае (+3,7%),

Краснодарском крае (+3,7%).

В Москве выдача займов «до зарплаты» в октябре увеличилась на 0,8%, а в Санкт-Петербурге, напротив, сократилась на 0,5%.

«После роста выдачи микрозаймов в мае – августе, в осенние месяцы наблюдалась тенденция к ее сокращению и стабилизации, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это было обусловлено более консервативной кредитной политикой микрофинансовых организаций, которые в сентябре-октябре старались выдавать займы только гражданам с кредитной историей «приемлемого» качества. Кроме того, стабилизация ситуации в микрофинансовом сегменте была связана с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки».