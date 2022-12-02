Самозанятые могут застраховать гражданскую ответственность онлайн

Теперь самозанятые могут застраховать свою профессиональную ответственность в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Приобрести полис СберСтрахования можно за пару минут. Достаточно заполнить простую онлайн-форму в разделе «Самозанятые» (сначала нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого ). Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе Сбера.

Страхование профессиональной ответственности избавит заказчика от расходов, если поставщик услуги непреднамеренно причинит ущерб его имуществу или здоровью в ходе выполнения работ. А исполнителю оно компенсирует затраты на юридическую помощь, если у заказчика возникнут претензии. Страховка действует год, потом её можно переоформить. Если произойдёт страховой случай, СберСтрахование выплатит компенсацию.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Многие обращаются за помощью к мастерам по ремонту, репетиторам, сантехникам и другим специалистам. Ответственные исполнители могут в несколько кликов зарегистрироваться как самозанятые в СберБанк Онлайн и застраховать свою ответственность перед заказчиком в СберСтраховании. И тогда, если что-то пойдёт не так, компания возместит ущерб. Сотрудничество с застрахованным специалистом гарантирует заказчику, что он не понесёт непредвиденных расходов, если услуга будет оказана некачественно».