«PRO Инвестиции». Управляющая компания ПСБ провела встречи с клиентами в Иркутске

УК ПСБ провела уже более 15 встреч «PRO Инвестиции» с клиентами в городах России, освещая самые актуальные темы мира инвестиций. В 2022 году мероприятия были посвящены ключевым трендам на рынках, возможным сценариям развития ситуации, а также актуальным инвестиционным решениям на фоне формирующихся тенденций в экономике. В Иркутске в ноябре прошли две встречи с клиентами банка, на которых обсуждались вопросы эффективного управления благосостоянием с учётом новых тенденций в экономике России и глобальной конъюнктуры рынков. Участниками стали управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий и директор по развитию продаж департамента управления благосостоянием ПСБ Максим Быковец.

Жизненный подход к инвестициям

– Наши мероприятия нацелены на то, чтобы обеспечить клиентов качественной и своевременной экспертной поддержкой и предоставить исчерпывающую информацию по возникающим вопросам. Будучи всегда открытыми для общения с клиентами, мы не только даём глубокий анализ ситуации и профессиональный взгляд на её развитие в будущем, но и рассказываем про перспективные идеи и продукты для эффективного управления личным благосостоянием. Подобные встречи, а также прямые эфиры с нашими экспертами, позволяют клиентам чувствовать себя уверенно в условиях меняющейся конъюнктуры рынков, – прокомментировал Максим Быковец.

На встречах в Иркутске эксперты сделали акцент на том, что правильный подход к инвестированию должен основываться на формировании нескольких источников дохода. За основу можно взять консервативные инструменты с фиксированной доходностью: собственный бизнес, депозиты и облигации. А в качестве дополнительного источника дохода можно присмотреться к акциям. Но стоит понимать, что чем выше доходность инструмента, тем выше риски.

– Поэтому мы всегда ориентируем клиентов на то, что в начале «инвестиционного пути» к депозитам стоит постепенно добавлять новые инструменты и классы активов. А управляющая компания ПСБ сможет стать надежными финансовым партнером, предлагая готовые инвестиционные решения под управлением команды профессионалов, которые подойдут клиентам с разными потребностями и уровнем толерантности к рискам, – пояснил Андрей Русецкий.

В ходе презентации «PRO Инвестиции» эксперты особое внимание уделили анализу состояния отечественной экономики и фондового рынка, дали практические советы по управлению активами в рамках текущей ситуации, рассмотрев ключевые традиционные инструменты: акции и облигации.

Время облигаций и время акций

– Сейчас – период крепкого рубля, а значит - время инвестировать в консервативные инструменты, то есть облигации, – заявил Андрей Русецкий. – Если нет времени и специальных знаний для самостоятельного отбора качественных бумаг, можно присмотреться к облигационным ПИФ: «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации» или уникальный на российском рынке «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Также для инвесторов доступен фонд «Финансовая подушка», который подойдет для краткосрочного осуществления вложений.

Если же курс рубля ослабнет и перешагнет отметку 70 рублей за доллар, привлекательными могут выглядеть акции, которые входят в состав «ПРОМСВЯЗЬ – Акции» и «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения».

Русецкий подчеркнул, что многочисленные прогнозы о падении нашей экономики не оправдались. По информации ПСБ, в текущем году в России зафиксировано максимальное потребление электроэнергии со времени распада СССР, причём самый крупный потребитель – нефтедобывающая промышленность. Экспорт из страны – на историческом максимуме, импорт тоже идёт.

Говоря о тенденциях на рынке облигаций и акций, Максим Быковец отметил, что притоки в фонды облигаций зависят от цикла ставок, а притоки в акции – от тренда индекса Мосбиржи.

– Сейчас важно понимать уровень инфляции и следить за динамикой валютного курса. Исходя в том числе из этих показателей, можно сформировать финансовую стратегию и определиться с продуктами, которыми вы можете заполнить свой инвестиционный портфель, – подытожил директор по развитию продаж департамента управления благосостоянием ПСБ.

Кстати

В УК ПСБ сейчас более 57 тысяч частных клиентов и более 50 млрд рублей активов под управлением. Компания активно растёт: за прошлый год её портфель вырос почти в два раза, и по версии премии «Финансовая элита России» в 2022 году УК ПСБ стала лидером по привлечению средств в открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). Наибольшей популярностью у клиентов в этом году пользуются консервативный фонд для краткосрочных вложений «Финансовая подушка», облигационные фонды «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации» и «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный».