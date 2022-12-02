Российский спрос на аренду жилья в ОАЭ растёт 4 месяца подряд

Эксперты портала о рынке недвижимости Объединённых Арабских Эмиратов Emirates.Estate проанализировали динамику российского спроса на аренду жилья в этой стране. По итогам октября спрос вырос на 23%.

Российский спрос на аренду недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах по итогам октября 2022 года вырос на 23,2% относительно сентября текущего года. На данный момент количество запросов со стороны россиян на аренду жилья растёт четыре месяца подряд, начиная с июля. При этом в сентябре число обращений увеличилось на рекордные 158,1%.

Также в октябре 2022 года российский спрос на аренду недвижимости в ОАЭ вырос на 356,27% относительно октября 2021 года и на 1416,24% относительно октября 2020 года.

По данным экспертов портала Emirates.Estate, за десять месяцев 2022 года, с января по октябрь включительно, российский спрос на аренду недвижимости в ОАЭ вырос на 248,54% относительно результата за аналогичный период прошлого года и на 534,95% относительно десяти месяцев 2020 года.