Вандалы испортили объекты детской площадки в парке Комсомольский во Втором Иркутске

Неизвестные испортили объекты детской игровой площадки парка Комсомольский во Втором Иркутске, об этом 2 декабря сообщила мэрия.

На детской площадке, обустроенной в сентябре 2022 года, вандалы сломали батут и качелю, оборвали трос канатной дороги. Поврежденные элементы демонтировали. На спортивной площадке, обустроенной в прошлом году по «Народным инициативам», сломаны тренажеры. Рядом на детской площадке повреждена и исписана тегами горка.

С 1 ноября в парке заработали камеры видеонаблюдения, потому теперь нарушителей можно будет установить и привлечь к ответственности. В этом направлении администрация города будет взаимодействовать с полицией.