Власти предложили часть домов в поселке Артемовский отапливать при помощи электричества

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 декабря предложил часть домов в поселке Артемовский в Бодайбинском районе Иркутской области, где ранее произошла коммунальная авария, отапливать при помощи электричества.

«По данным МинЖКХ отрезок длиной 180 метров заблокирован разлившейся рекой Бодайбинкой. Вывод такой – нужно отапливать дома с помощью электричества. Мощности позволяют это делать. Необходимые приборы возможно бесплатно предоставить людям», – отметил глава региона.

Он также добавил, что в настоящее время принято решение о возвращении к предыдущей ресурсоснабжающей организации, которая обслуживала населенный пункт. Соответствующие акты подписаны, министерство жилищной политики и энергетики поддержало это решение.

Напомним, в поселке Артемовский с 28 ноября введен режим чрезвычайной ситуации. Там из-за порывов водовода без отопления остались 13 домов, в которых проживают 27 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Выясняются все обстоятельства произошедшего.