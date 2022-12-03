Инструктора по дайвингу приговорили к 3,5 года колонии за смерть клиента на Байкале

Иркутский районный суд признал 48-летнего инструктора по дайвингу виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель клиента, и приговорил к 3,5 года колонии, сообщает 3 декабря прокуратура региона.

Установлено, что в начале июля 2020 года подсудимый согласился оказать иркутянину и его знакомой услугу по проведению их первого подводного погружения в озеро Байкал в районе поселка Листвянка Иркутского района. Мужчина, не проверив состояние здоровья новичков, снарядил их оборудованием и провел поверхностный инструктаж, после чего вместе с ними погрузился под воду.

«Вскоре, запаниковав, девушка вернулась на берег, а инструктор продолжил погружение со вторым клиентом. На глубине более 12 метров в условиях плохой видимости он потерял 28-летнего мужчину из вида, позже обнаружив его без признаков жизни. Смерть последнего наступила вследствие баротравмы легких», – сообщили в прокуратуре.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.