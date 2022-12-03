Первые три ледовые переправы открыли в Иркутской области

Три ледовые переправы впервые открыли зимой 2022 года в Иркутской области – их оборудовали в Казачинско-Ленском районе, сообщает 3 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

В частности, на 118-м километре трассы «Казачинское – Нижнемартыново» на реке Кутиме и на 92 километре на реке Домугде введены в эксплуатацию ледовые дороги грузоподъемностью 50 тонн. Еще одна переправа с аналогичной допустимой нагрузкой на лед находится на 214-м километре трассы «н.п. Магистральный – н.п. Кутима» на реке Моголь.

Всего в зимний период 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях Иркутской области планируется ввести в эксплуатацию 46 ледовых переправ: 14 – областного, 32 – местного значения.