Экстремальный ультрамарафон «Ледовый шторм» пройдет на Байкале 17-19 февраля

Международный байкальский экстремальный ультрамарафон «Ледовый шторм», посвященный памяти мастера спорта СССР по альпинизму В. Н. Попова, пройдет на 17-19 февраля в 2023 году, сообщается на сайте мероприятия.

Гонки пройдут на вдоль Западной береговой линии между поселками Сахюрта и Листвянка. Участникам предстоит преодолеть 205 километров по льду на коньках, велосипедах и лыжах. На пути спортсменам могут встретиться торосы и трещины.

К участию в гонке допускаются мужчины и женщины не моложе 21 года, имеющие достаточную квалификацию и опыт участия в выбранной дисциплине в зимних условиях. Заявку можно подать на официальном сайте мероприятия.