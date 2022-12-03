Усиление ветра до 17 м/с и похолодание -33 градусов спрогнозировали на 4 декабря в Приангарье

Синоптики спрогнозировали на 4 декабря в Иркутской области усиление ветра до 17 м/с и похолодание -33 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По области обещают переменную облачность, существенных осадков не предвидится, местами ожидается небольшой снег, ветер юго-западный, северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем в северных районах возможны порывы до 15-17 м/с, метели, температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днем -10,-15°, местами -18,-23°.

В Иркутску ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный подует со скоростью 5-10 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -11,-13°.