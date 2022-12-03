Созданный в Иркутске мультфильм покажут 4 декабря на федеральном телеканале

Премьера мультфильма «От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия», созданного в Иркутске, состоится 4 декабря на канале «Россия 24» в 18:30, рассказал 3 декабря губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Это история про долгий и трудный путь крестьянского сына, потомственного сибиряка, который из обычного деревенского мальчика превратиться в изобретателя, путешественника, ученого, миссионера, Апостола Сибири и Америки, Митрополита Московского и Коломенского, Святителя Иннокентия Московского», – сообщил губернатор.

Мультфильм «От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия (Вениаминова)» – совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьева-Амурского и анимационной студии «Форсайт». В картине представлен иркутский период жизни святителя Иннокентия, его становление, учеба в семинарии, осознание призвания и миссионерское служение на Аляске. Это первый в мире детский анимационный фильм о жизни святителя Иннокентия.