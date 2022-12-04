Осужден застройщик, по вине которого сгорела школа в Большом Голоустном

Иркутский районный суд вынес приговор генеральному директору строительной организации, которая занималась возведение школы в поселке Большое Голоустное Иркутской области и по чьей вине это учебное заведение сгорело, сообщает 4 декабря пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото СУ СКР по Иркутской области

Установлено, что генеральный директор строительной компании не организовал и не проконтролировал допуск и проведение монтажных работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда и технике безопасности.

Он не разработал проектную документацию, привлек для выполнения работ по монтажу электрокотлов​ рабочих с низкой квалификацией. Кроме того, не провел пусконаладочные мероприятия​ и приемо-сдаточные испытания, что привело к работе котельного оборудования в аварийном режиме. В результате – начался пожар, и школа полностью сгорела.

Ущерб оценили в 7 млн рублей. Мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы.