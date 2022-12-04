Водозаборные колонки впервые установили в селе Баяндаевского района – на них потратили 90 млн руб.

Впервые водозаборные колонки установили в селе Покровка Баяндаевского района Иркутской области – работы проведи в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На строительство локального водопровода направлено более 90 млн рублей из бюджетов всех уровней. Общая протяженность водопроводных сетей составляет более 10 километров. Строительство велось около года», – рассказали власти.

В селе Покровка проживают более 800 человек. Ранее воду сюда возили из села Баяндай в автоцистерне. Привозную воду жителям приходилось экономить. Теперь 12 водоколонок расположены на территории населенного пункта таким образом, что находятся близко к каждому дому.

В ближайшее время водопровод протяженностью более 14 километров будет запущен и в селе Забитуй Аларского района. В Боханском и Осинском районах строительство систем водоснабжения завершится в 2023 году.