Судьба льготной ипотеки еще не решена

Судьба программы льготной ипотеки обсуждается в правительстве, окончательное решение еще не принято, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Нет, не принято, обсуждается в правительстве», — цитирует слова Моисеева Интерфакс.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли продление госпрограммы, он сказал: «Если вы спрашиваете мое мнение, я считаю, что нет. Принято ли окончательное решение? Нет, не принято».

Ранее Минфин, а также ЦБ РФ уже высказывались о нецелесообразности продления льготной ипотеки.

Ранее и ЦБ, и Минфин высказались против продления льготной ипотеки, но, как выяснилось, дискуссия не завершена: регулятор собирает прогнозы участников рынка относительно последствий закрытия программы.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 г. За время ее действия выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн руб.

Завершение программы льготной ипотеки негативно для бумаг девелоперов: ПИКа, ЛСР, Эталона и Самолета. Дешевая ипотека выступила ключевым драйвером рынка в 2020–2021 гг. До 1 апреля 2022 г. ставка по льготной ипотеке составляла 7%, после чего была повышена до 12%. Несмотря на то, что такой процент все равно оставался довольно низким, показатели ипотечного рынка ощутимо замедлились. После этого ставку снижали дважды: сначала до 9%, а в июне она вернулась к 7%.