Бесплатным питанием в Приангарье обеспечат детей участников спецоперации на Украине

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о бесплатном питании в школах для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Ребятишек будут обеспечивать бесплатным питанием один раз в день. Мера поддержки будет действовать и в государственных общеобразовательных организациях, работающих по программам общего и среднего образования, и в частных школах с государственной аккредитацией», – сообщил глава региона 4 декабря.

Финансироваться расходы по обеспечению бесплатным питанием будут из областного бюджета.