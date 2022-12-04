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Бесплатным питанием в Приангарье обеспечат детей участников спецоперации на Украине

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о бесплатном питании в школах для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции на Украине.

«Ребятишек будут обеспечивать бесплатным питанием один раз в день. Мера поддержки будет действовать и в государственных общеобразовательных организациях, работающих по программам общего и среднего образования, и в частных школах с государственной аккредитацией», – сообщил глава региона 4 декабря.

Финансироваться расходы по обеспечению бесплатным питанием будут из областного бюджета.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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