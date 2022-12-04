Иркутские врачи спасли участника спецоперации и помогли сохранить ему руку

Врачи Иркутской областной клинической больницы совместно с работниками военного госпиталя спасли участника спецоперации на Украине, вовремя прооперировав его, и помогли сохранить ему руку – об этом рассказал 4 декабря губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Каждую неделю стараюсь навещать ребят, которые находятся в Иркутском военном госпитале. Был у них на прошлой неделе, заехал и сегодня. Мы договаривались о том, что при необходимости наши доктора будут подключаться к работе. И такая ситуация возникла. У одного из бойцов была ложная аневризма плечевой артерии. Нужно было спасти жизнь парня и сохранить руку. Доктора Иркутской областной клинической больницы отработали в тандеме с врачами госпиталя. Операция прошла успешно. Сейчас пациент стабилен», – сообщил Кобзев.

Губернатор отметил, что в госпитале хорошие условия. В палаты закупили телевизоры, чтобы поднять настроение бойцам. «Более того, ребята предложили поощрить персонал госпиталя за заботу и индивидуальное внимание к каждому пациенту. Поддерживаю эту инициативу», – отметил глава региона.