Больше половины месячной нормы осадков выпало в Иркутске за неделю

Мэр Руслан Болотов 4 декабря сообщил, что в Иркутске за минувшую неделю выпало больше половины месячной нормы осадков.

«За прошедшую неделю в нашем городе выпало много снега – больше половины месячной нормы. С улиц вывезено более 3 тысяч тонн! Огромный объем для первых дней декабря. Да, наша долгая сибирская зима не на стороне коммунальных служб. Поэтому призываю всех отнестись с пониманием и терпением к тому, что весь выпавший снег убрать невозможно. Все сообщения от иркутян по очистке улиц приняли в работу, все просьбы учитываем», – цитирует мэра администрация.

Специалисты МКУ «Городская среда» в выходные убирали от снега парки и скверы. Ежедневно в уборке ручным и механизированным способом задействованы 10 единиц техники и около 120 человек. На придомовых территориях за уборку территорий отвечают управляющие компании – работают более 800 дворников.