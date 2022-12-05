«Универсальная карта» в лидерах рейтинга лучших кредитных карт России в декабре 2022 года

Аналитический портал «Бробанк.ру» определил на основе комплексной оценки лучшие кредитные карты для оформления в декабре 2022 года. «Универсальная карта» от Азиатско-Тихоокеанского банка сохраняет лидирующие позиции и заняла второе место рейтинга среди карт 50 крупнейших банков России.

Специалисты назвали основные преимущества «Универсальной карты»: низкий уровень минимальной процентной ставки, длительный льготный период, который применяется и к снятию наличных. Кроме того, владельцам «Универсальной карты» доступен высокий процент кэшбэка.