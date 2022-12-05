Дальневосточный банк проводит акцию «Время чудес»

Возможность стать Дедом Морозом для себя и своих близких и исполнить самые заветные желания дарит Дальневосточный банк, объявляя с 05 декабря 2022 года акцию «Время чудес»! Позвольте себе то, о чем давно мечтали с кредитом наличными по ставке от 7,9%* годовых на любую сумму. Кредит можно взять на срок до 7 лет. Ремонт, путешествие, модный гаджет? С Дальневосточным банком ваши мечты обязательно исполнятся.

Но мечтать можно и нужно масштабнее! В Новом году — новая квартира? С акцией «Время чудес» от Дальневосточного банка это возможно! В период с 05 декабря 2022 года по 31 января 2023 года подайте заявку на участие в программе «Дальневосточная ипотека» и воспользуйтесь опцией «Назначь свою ставку» для оформления ипотеки по ставке всего от 0,01% годовых** вместе с опцией «Назначь свою ставку». Дальневосточная ипотека доступна для молодых семей***, граждан РФ, переехавшим в регионы России, входящие в состав ДФО, в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, медицинских и педагогических работников со стажем работы по специальности на территории ДФО не менее 5 лет. Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» составляет от 15 % стоимости приобретаемого имущества, при этом могут быть использованы средства материнского капитала. Размер кредита — от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей, а максимальный срок — 242 месяца.

Пусть в этот Новый Год для вас наступит «Время чудес»!

С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь. и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

* Ставка действует для сотрудников компаний — стратегических партнеров банка при страховании от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС.), максимальная сумма кредита — 3 500 000 рублей.

** Процентная ставка действительна при:

при использовании услуги «Безопасный расчет,

при использовании услуги «Назначь свою ставку», с уплатой комиссии единовременным платежом до подписания кредитного договора в размере 4% от суммы кредита.

наличии личного страхования и/или титульного страхования (для готового жилья).

*** Семья, где возраст каждого из супругов не достигает 36 лет или не состоящие в браке граждане в возрасте до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет.