Россельхозбанк впервые представил всероссийский индекс развития микро, малого и среднего агробизнеса

Россельхозбанк совместно с Аналитическим центром НАФИ при поддержке журнала «Эксперт» провели масштабное исследование среди представителей микро, малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса. Результаты исследования легли в основу индекса развития деловой среды АПК.

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Данные проведенного исследования условно разделили на группы по четырем градациям:

0-25 единиц – «удовлетворительный уровень развития»;

25-50 единиц – «динамичный уровень развития»;

50-75 единиц – «зрелый уровень развития»;

75-100 единиц – «целевой уровень развития».

Индекс развития деловой среды микро, малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса в 2022 году составил 38 единиц, что свидетельствует о хорошей динамике развития этого сегмента агробизнеса. РСХБ планирует проводить исследование на регулярной основе, чтобы наглядно отслеживать динамику развития агроиндустрии.

Подобное исследование проводилось в агропромышленном секторе России впервые. Его ключевыми задачами стали получение оценок от предпринимателей по ключевым показателям развития деловой среды в АПК, выявление точек роста и динамики развития предприятий отрасли за последний год, а также формирование экспертных рекомендаций по разработке мер, направленных на улучшение делового климата в агропромышленной отрасли российской экономики.

Исследование проводилось в октябре 2022 года. В нем приняли участие более 500 представителей следующих отраслевых подгрупп:

сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство / переработка сельскохозяйственного сырья;

производство средств производства для АПК, сельское строительство;

производственная, сервисная, научная и другая инфраструктура, необходимая для функционирования АПК.

Оценка велась по различным направлениям, среди них:

стабильность развития отраслей АПК;

уровень импортозависимости в АПК;

условия ведения внешнеэкономической деятельности и условий ведения бизнеса.

Согласно полученным данным показатель стабильности развития отраслей АПК составила 42 единицы. Уровень импортозависимости составил относительно скромные 39 единиц. Условия ведения внешнеэкономической деятельности оказались благоприятны для трети компаний АПК – 35% респондентов.

Индекс развития деловой среды малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса в 2022 году составил 38 единиц, что говорит о положительной динамике в АПК.

«Текущий год стал настоящим испытанием не только для всех отраслей экономики России: новые вызовы требовали моментальной, но при этом продуманной реакции. Отрасль АПК оказалась одной из ведущих отраслей российской экономики, способной стать опорой для ее развития в будущем. Проведение исследования среди представителей малого и среднего агробизнеса, наиболее уязвимой его части, и разработка индекса развития деловой среды АПК – стало закономерным решением. – отмечает Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Россельзохбанка. - Проведенное нами и коллегами из НАФИ исследование выявило точки развития при ведении предпринимательской деятельности в АПК в России 2022 году: отдельные бизнес-связи рушатся, в то время как новые еще не успели сформироваться, но при этом мы смогли увидеть устойчивость развития подотраслей к внешним шокам и позитивную динамику развития предприятий АПК. Все это дает основания прогнозировать дальнейший прорыв в АПК, в том числе за счет выстраивания диалога между государством и бизнесом, выстраивания цепочки поставок, в том числе зарубежных, и обмена позитивным опытом».

«Индекс развития деловой среды МСП агропромышленного комплекса, по результатам исследования, составил 38% из 100% возможных. Это говорит о том, что положительная динамика в развитии отрасли АПК определенно есть, так как при ухудшении ситуации по всем направлениям деятельности компаний индекс равнялся бы 0%. Российский бизнес продолжает работу, пытается адаптироваться к происходящему и двигаться дальше, - комментирует Екатерина Сушко, директор направления социально-экономических исследований Аналитического цента НАФИ. - За последние годы деловой климат в агропромышленном комплексе российской экономики претерпевает значительные изменения, поэтому в качестве меры по улучшению ситуации можно рекомендовать организацию канала коммуникации между предпринимателями: дать им возможность знакомиться между собой, обмениваться контактами, делиться позитивным опытом налаживания новых поставок, успешного ведения ВЭД в сложившихся условиях, а также рассказывать им о новых российских технологиях, разработках и практиках, которые могут помочь стабильно развиваться их предприятию, а, следовательно, и всей отрасли АПК в целом».

Среди позитивных факторов развития отрасли участниками опроса были названы рост масштабов цифровизации бизнес-процессов (28%), увеличение оборотов компании (31%) и спроса со стороны российских клиентов (26%). В каждой второй кампании отмечаются стабильность штата сотрудников компаний АПК (63%) и логистики поставок (54%), а также доступность продукции российских производителей (сырья/материалов/комплектующих – 58%, технологий и программного обеспечения – 67%, аналогов оборудования и техники – 57%). При этом участники исследования отметили также стабильность в своем уровне доверия бизнес-партнёрам (77%) и уровень господдержки (62% тех, кто обращался за господдержкой).