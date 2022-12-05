РУСАЛ организовал в Братске встречу сразу с двумя чемпионами

«Встреча с чемпионом» вновь прошла в Братске. Главными героями стали сразу два спортсмена с мирового уровня: Заслуженный мастер спорта России, Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, Мастер спорта по дзюдо и вольной борьбе, чемпион Bellator Виталий Минаков и борец греко-римского стиля, победитель турнира Гран-При Ивана Поддубного, Обладатель Кубка Мира, Мастер спорта России международного класса Алексей Колесников, сообщает БСТ.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

«Встреча с чемпионом» состоялась в Братске во второй раз, она организована компанией РУСАЛ в рамках привлечения жителей регионов к здоровому образу жизни на примере звёзд российского спорта. В сентябре Виталий Минаков провел встречу с детьми. На этот раз на мероприятие были приглашены главным образом взрослые. Неформальная обстановка предполагала непринуждённый диалог спортсменов и зрителей. Как мотивировать детей, многие из которых предпочитают общение с гаджетами всему остальному, на занятия спортом – один из главных вопросов.

– Понятно, что мало кто может стать чемпионом, мало кто готов этому жизнь посвятить, но спорт определенно дает возможности каждому. Самый большой плюс – это широкие коммуникации, – говорит Виталий Минаков. – Дети растут вместе и дружат, несмотря на разные возможности, которые могут дать родители, и эти дети потом другу другу помогают. Поэтому мы и говорим о братстве спортивном, потому что есть поддержка.

– Как бы ни было, станут чемпионами или не станут, но сильными, здоровыми людьми точно будут, если будут ходить в секции, – комментирует Алексей Колесников. – Хочу всем пожелать, призвать: не стесняйтесь, приходите в спортзал, тренируйтесь, детей отдавайте. И не только в спортзал – лыжи, коньки.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Встречи с именитыми чемпионами – часть проекта по развитию доступной спортивной среды, инициированного более 20 лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Помимо популяризации здорового образа жизни компания создает для этого комфортные и современные условия.

– Одно из наших приоритетных направлений – это дать братчанам возможность заниматься физкультурой и спортом, развитие объектов спортивной инфраструктуры Братска, – рассказывает Евгений Зенкин, управляющий директор Братского алюминиевого завода. – Это осенью мы поставили шесть уличных спортивных комплексов, достраиваем Центр спортивных единоборств.

После общения все желающие сфотографировались со звёздами спорта и получили автограф.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

– Замечательные спортсмены рассказали нам о своей карьере, жизненном опыте. Много информации о том, как наш город развивается в спортивном плане, что в ближайшее время появится для наших детей, куда их можно отдать, – делится Диана, участница «Встречи с чемпионом». – Изменилось мировоззрение: дочь давно просит отдать её в дзюдо, после сегодняшнего мероприятия отдам.

– Мне очень понравилось это мероприятие, поскольку собрались очень известные люди, и в будущем я буду следовать их напутствиям, – говорит Заур, школьник, участник мероприятия.