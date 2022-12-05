Самая спортивная семья получила 100 тысяч рублей от компании РУСАЛ

В Братске состоялись «Семейные старты», организованные РУСАЛом в рамках программы поддержки спорта и здорового образа жизни. Соревнования были объявлены как открытые, подать заявку могли все желающие. Обязательным условием был состав команды – мама, папа и ребёнок от 5 до 12 лет.

Участниками соревнований стали 11 команд семейных коллективов, представлявшие БрАЗ и подрядные организации. Победить было непросто – испытания оказались веселыми, но не самыми легкими.

Точнее, быстрее и сильнее стала семья Фроловых, она и получила главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей.

– Не готовились, потому что мы всегда готовы. Мы катаемся на горных лыжах, на сноубордах, летом – на роликах, в целом ведем активный образ жизни, – прокомментировал Александр Фролов, капитан семейной команды-победителя, сотрудник БрАЗа. - Это у нас уже второй приз. Первое место мы занимали летом на таких же мероприятиях. Хочу поблагодарить организаторов, про приз мы не знали, но очень рады его получить.

– Я занимаюсь футболом и планирую перейти на профессиональную лёгкую атлетику, - рассказал сын Александра Даниил. – Конечно, ожидали, что выиграем, потому что есть опыт. Мне очень все понравилось.

Выигравшие «серебро» и «бронзу» команды получили 50 и 30 тысяч рублей соответственно, остальным участникам вручили по 5 «утешительных» тысяч.