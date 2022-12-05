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Депутат думы Братска Денис Шепель вернулся из зоны СВО

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На поле боя он получил осколочное ранение и контузию.

Из зоны проведения специальной военной операции вернулся депутат думы Братска Денис Шепель. Он ушел добровольцем еще до начала частичной мобилизации – 12 июля, после получения осколочных ранений и контузии лечился в военно-морском госпитале, со второй половины августа снова участвовал в боевых действиях.

«Очень теплой получилась встреча. Встречали его родные вместе с отцом Иваном Васильевичем, ветераны афганской и чеченской войн», – рассказал в своем Телеграм-канале мэр Братска Сергей Серебренников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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