Депутат думы Братска Денис Шепель вернулся из зоны СВО

На поле боя он получил осколочное ранение и контузию.

Из зоны проведения специальной военной операции вернулся депутат думы Братска Денис Шепель. Он ушел добровольцем еще до начала частичной мобилизации – 12 июля, после получения осколочных ранений и контузии лечился в военно-морском госпитале, со второй половины августа снова участвовал в боевых действиях.

«Очень теплой получилась встреча. Встречали его родные вместе с отцом Иваном Васильевичем, ветераны афганской и чеченской войн», – рассказал в своем Телеграм-канале мэр Братска Сергей Серебренников.