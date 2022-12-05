Число жалоб на «серых» майнеров растёт в Иркутской области

Энергетики фиксируют рост жалоб на «серых» майнеров. Но пока бороться с ними можно только точечно.

В этом году на горячую линию Иркутскэнергосбыта поступило свыше 1,5 тысяч жалоб на теневых «предпринимателей», которые ведут свою деятельность в многоквартирных домах, а также не территории частных домовладений или садоводств. Еще свыше 500 жалоб пришло на электронную почту организации и около 100 в группы в социальных сетях.

Горожане жалуются на постоянный шум работающего оборудования, на отключение электроэнергии, которые происходят из-за перегрузки сетей, не предназначенных для майнинга. Кроме того, жители боятся возгораний и пожаров. А таких случаев в регионе становится всё больше.

Так, 25 ноября произошел пожар на улице Ипподромной в Иркутске, сгорели два больших автосервиса и мансарда дома. По словам пожарных, которые первыми прибыли на место, за автосервисом находилось несколько пристроев, откуда молодые люди вытаскивали майнинговое оборудование.

Проблема стала повсеместной. На майнеров жалуются не только население. В текущем году Иркутскэнергосбыт получил около 50 официальных обращений от органов власти, также обеспокоенных сложившейся ситуацией и предлагающих принять меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время для пресечения потребления электроэнергии по льготным бытовым тарифам применяется судебная практика. Правовой метод работает, но малоэффективен, на точечный поиск нарушителей уходит слишком много времени и сил.

Системно решить проблему могли бы дифтарифы. Предлагалось для потребителей Иркутской области, которые использует в месяц свыше 12 000 кВт, установить повышенный тариф. 98% домохозяйств региона дифтарифы никак не коснутся, потому что среднее энергопотребление домохозяйства составляет около 400 кВт.ч в месяц, то есть в 30 раз меньше.

Власти Иркутской области, которые изначально лоббировали эту меру для борьбы с серым майнингом криптовалюты, в итоге, когда это право было предоставлено, взяли паузу. Однако рано или поздно решать вопрос с дифтарифами в Иркутской области все равно придется. Сети не резиновые. Несмотря на экономический кризис и падение криптовалют, резкий рост энергопотребления по льготным тарифам населения не прекращается. За 10 месяцев 2022 года зафиксирован внушительный прирост энергопотребления – +12,6%.