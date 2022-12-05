Сибиряки голосуют за продление льготной ипотеки в 2023 году

27% сибиряков готовы воспользоваться государственными программами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года. 5% уже имеют льготные ипотечные кредиты. 45% поддерживают продление всех госпрограмм поддержки ипотеки в 2023 году. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

27% опрошенных заявили, что уже взяли ипотечный кредит, из них 22% - рыночный и 5% - льготный. Самая популярная государственная программа - льготная семейная ипотека (для семей с детьми, родившимися с 1 января 2018 года). Такие кредиты имеют 3% респондентов. У 2% опрошенных есть льготная ипотека с господдержкой на жилье в новостройках.

27% готовы воспользоваться льготными ипотечными госпрограммами, если они будут действовать после 2022 года (17% скорее готовы, 10% определенно готовы). 39% не намерены лично пользоваться льготной ипотекой в будущем (28% определенно не готовы, 11% скорее не готовы). Почти треть респондентов (33%) затруднились ответить на этот вопрос.

Главными преимуществами государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки считают удешевление ипотечных кредитов (45%), стимулирование рождаемости (26%), помощь в строительстве нового жилья (19%), помощь развитию сельских населенных пунктов (12%) и помощь в освоении территорий Дальнего Востока (11%). При этом 22% не видят у таких программ никаких преимуществ.

Главные недостатки государственных программ льготной ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), по мнению жителей СФО - стимулируют рост цен на жилье (44%), слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (43%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье (17%) или жилье в крупном городе (13%). При этом 14% не обнаружили в таких программах никаких недостатков.

91% сибиряков хотели бы продлить те или иные действующие льготные государственные ипотечные программы после 2022 года. 45% считают, что нужно продлить все программы, 36% опрошенных за продление льготной ипотеки с господдержкой в новостройках. Семейную ипотеку хотели бы продлить 27%, сельскую ипотеку - 17%, Дальневосточную – 8%. Против продления всех госпрограмм льготной ипотеки только 13% опрошенных.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 25-30 ноября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.