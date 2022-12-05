Туристы, отдыхающие на Байкале, стали экономить на отелях в Иркутске

«МТС» проанализировала с помощью сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com стоимость проживания в российских отелях в 2022 году. Оказалось, что средняя цена размещения в Иркутске составила 4 030 рублей, что на 5% ниже прошлогодней стоимости.

Средняя стоимость номера в российском отеле в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10% больше, чем годом ранее, рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнёров. Иркутск – один из немногих регионов, где стоимость проживания в отеле снизилась при стабильном росте туристического потока.

Аналитики отмечают, что 40% от всех бронирований в России приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле - около 3900 рублей. В Иркутске туристы выбирают бюджетные варианты размещения в качестве транзитной точки при путешествии на Байкал.

В этом году Иркутск вошел в ТОП-10 популярных направлений, на которые приходится примерно треть бронирований отелей в России. Также в этот список попали Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск и Самара. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.

Рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд на путешествия внутри страны, путешественники выбирают города с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов. Также в ТОП-10 вошли города, которые часто посещают транзитом из-за изменений в авиасообщении.

Методика

Исследование проведено сервисом бронирования МТС Travel по данным дочерней компании “Броневик”, которая имеет прямые контракты с более чем 50 тыс. объектов размещения по России. В исследовании учитывались как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований компании “Броневик” в разных каналах дистрибуции в 2021 и 2022 годах.