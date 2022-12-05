«Они пошли другим путём». Книга про ИНК – в тройке лучших на международном конкурсе «Медиалидер»

Книга «После нефти» про Иркутскую нефтяную компанию вошла в тройку лидеров в номинации «Лучший внутрикорпоративный спецпроект» международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер», сообщает ИНК на своей странице в соцсетях.

Церемония награждения победителей прошла в Москве. Книга заняла третье место среди более 50 творческих работ в своей номинации. Всего на конкурс было подано 350 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья,

«После нефти. Новая история сырьевой компании» – это уже вторая книга про ИНК. Первая – «Большая игра для маленькой компании» – была написана еще в 2015 году, когда компания праздновала своё 15-летие. Авторы решили сразу отойти от традиции выпуска лакированного издания об успехах компании к памятной дате.

– Мы пошли иным путем и создали беллетристику с элементами художественной литературы, – отметил Сергей Евчик, соавтор двух книг об ИНК. – Мы рассказали историю создания Иркутской нефтяной компании: как компания умудрилась выжить в отрасли, где давно всё поделено между государством и частными холдингами, и сохранить независимость. Это история про взлёты и падения, про преодоление.

На достигнутом авторы книги «Большая игра для маленькой компании» решили не останавливаться – и в 2021 году выпустили вторую книгу о компании – «После нефти». Это очередная увлекательная история о том, как стремительно меняется мир и правила игры в отрасли, как на смену одним “черным лебедям” прилетают другие. Поможет ли Иркутской нефтяной компании трансформация из добывающей в перерабатывающую? И почему в будущем «нефтяная» может остаться только в ее названии? Ответы на эти вопросы есть во второй книге об ИНК — «После нефти».