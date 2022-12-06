Самые высокие ожидания к МРОТ – в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Красноярске

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в РФ на уровне 14 375 рублей. Однако даже самые скромные средние ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов выше запланированной суммы более чем в 2 раза. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 31 700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек.

По отношению к апрелю этого года пожелания среднестатистического жителя мегаполиса к размеру МРОТ в регионе выросли на 2%. Москвичи мечтают о сумме в 43 500 руб. в месяц, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий. В топ-3 – Владивосток (40 900 руб.) и Хабаровск (40 700 руб.). Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39900 руб. На пятом месте – Красноярск (39 500 руб.).

Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты – в Пензе (33 700 руб.) и Оренбурге (33 900 руб.). Причем за 7 месяцев ожидания экономически активных жителей Пензы выросли на 2%, а оренбуржцев – снизились на 2%.

Наиболее значительный прирост запросов к уровню МРОТ продемонстрировали нижегородцы +2300 руб. к апрелю 2022 года (или 7%) и жители Барнаула +1900 руб. (или 5%).