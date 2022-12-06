Ассортимент рыбы и мяса расширили в торговой сети «Слата»

С каждым годом растет число покупателей, которые для ежедневных покупок выбирают магазин у дома. В свою очередь сети стараются максимально представить ассортимент, чтобы не только закрыть базовые потребности в хлебе, молоке, яйцах, овощах и фруктах, но и предложить мясную и рыбную продукцию, потребление которых в России растет год к году. В сети супермаркетов «Слата» расширили ассортимент и представленность как охлажденного мяса, так и рыбы, а также нарастили долю промо в данных категориях. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети.

Компания «Слата» ежегодно проводит исследования покупательских предпочтений, анализирует тренды и ключевые изменения, старается максимально отвечать на потребности. Так, покупатели сети супермаркетов «Слата» отмечают позитивные изменения в ассортименте, линейке продукции от местных поставщиков и выбор готовых блюд, знаменитые «слатовские» блинчики, хороший выбор фруктов и овощей, постоянные и выгодные промо-акции. Мясо и рыба – еще одни категории, выбор которых интересен покупателю. Так, с ноября в «Слате» улучшен и увеличен ассортимент.

«В сети супермаркетов всегда был большой выбор замороженной мясной и рыбной продукции, но мы видим запрос на охлажденное мясо и приверженность к определенным брендам, поэтому с ноября в магазинах можно увидеть расширенный ассортимент. Это свинина от «Сибагро» и «Мираторга», говядина от «Мираторга» и Ангарского мясокомбината, индейка «Инди». Данные торговые марки являются региональными и федеральными лидерами в своих сегментах», – заявила коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева.

Несомненным плюсом компании «Слата» является поддержка локальных брендов и местных производителей. Покупатели им чаще отдают предпочтение, что отмечено и в динамике продаж данных товаров – плюс 30%. А возможность проведения постоянных акций со скидками позволяет без труда добавить к привычной корзине продуктов мясо или рыбу с выгодой для своего бюджета. Так, на полках есть популярные стейки от «Мираторга» со скидками, а по четвергах «рыбный день». Банальное название, но выгода очевидна, – заявляют в сети.

«Этот год непростой для всех, а для покупателей тем более, необходимо постоянно экономить. Мы это понимаем и со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы был хороший выбор любой продукции и на любой кошелек, а также увеличиваем акции. Так, доля промо на охлажденное мясо по отношению к прошлому году выросла на 16 пунктов, с 24% до 40% и расширено предложение», – добавила Ирина Береснева.

Рыбный гастроном – еще один важный флагман в магазине. Основу потребительского спроса составляют горбуша и сельдь, на них приходится 50% товарооборота, отмечают в сети «Слата». Наиболее востребована рыба холодного копчения – доля продаж составляет 60%, далее идут рыба соленая и вяленая.

«С сентября в нашей сети реализуется программа развития продаж рыбного гастронома, мы увеличиваем долю новых поставщиков, работаем с представленностью ассортимента и уже фиксируем рост продаж более 50%, – рассказывает категорийный менеджер «Мясной и рыбный гастроном» ТС «Слата» Екатерина Черных.

Хорошие продажи обеспечивают поставщики, которые выделяются стабильно высоким качеством продукции: ИП Шарпинская, ООО Си-Стайл, Тулунский и Мегетский рыбзаводы, новосибирский «Рыбный хит».

Новогодний стол трудно представить без красной икры. И компании удалось сохранить, что немаловажно, акционную цену на уровне прошлого года (в зависимости от периода акции цена может составлять 199,9 рубля). Также повышенным спросом в новогодний период пользуются кета, нерка, форель, палтус, показывая в продажах в среднем плюс 200%.