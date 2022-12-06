Налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов сократились

В октябре показатель оказался на 7% ниже, чем годом ранее, – 1,3 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza, основанном на данных ФНС.

Доходы регионов России от налогов в октябре 2022 года снизились на 6,6%, или на 94,5 млрд рублей по сравнению с тем же месяцем 2021-го. За прошлый октябрь показатель составил 1,43 трлн рублей, за этот – 1,33 трлн. Сокращение поступлений произошло впервые с начала постпандемийного восстановления экономики: с января прошлого года (за 20 месяцев).

Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». Расчеты основаны на статистике ФНС о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

При этом общий объем налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов с января по октябрь всё еще превышает показатель такого же периода 2021 года почти на 15% и составляет 11,71 трлн рублей. Однако с начала лета разница постепенно сокращается, подчеркнули аналитики FinExpertiza. В то же время налоговые поступления в федеральный бюджет за 10 месяцев оказались на 20,4% больше, чем в прошлом году, но здесь разница между 2021-м и 2022-м тоже неуклонно уменьшается.