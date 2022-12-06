РУСАЛ подарил шелеховским дзюдоистам кимоно

Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода, вручил лучшим спортсменам форму для занятий. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Награждение прошло в рамках региональных соревнований. В спортзале «Металлург» состоялся XXXIII турнир по дзюдо памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова. В нем приняли участие больше ста спортсменов из Шелехова, Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ и Читы.

Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода:

– Компания РУСАЛ и наш завод уделяет большое внимание развитию спорта в Шелехове и Шелеховском районе. Мы поддерживаем спортивные секции и кружки, потому что убеждены, что популяризация спорта – залог успешного будущего нашей нации. В 2024 году мы планируем начать строительство Дворца единоборств, который станет базой для подготовки шелеховских спортсменов.

История шелеховского дзюдо неразрывно связана с историей ИркАЗа. Ведь именно на базе завода в 1977 году решением Профсоюза была учреждена первая в городе секция единоборств. С того времени ИркАЗ оказывает комплексную помощь Федерации дзюдо города Шелехова. В рамках благотворительной деятельности РУСАЛ ежегодно помогает развивать детский и массовый спорт, а также пропагандировать здоровый образ жизни. Только в этом году ИркАЗ выделил порядка 15 млн рублей на спортивный инвентарь для разных секций и установил в Шелехове 4 спортивные и детские площадки.

Традицию поддерживать спорт и здоровый образ жизни в городах, где работают заводы РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

Николай Мельников, управляющий директор ООО «СУАЛ-ПМ» компании РУСАЛ, президент Федерации дзюдо г. Шелехова:

– В Шелехове мы проводим много турниров высокого уровня. Каждый год приятно наблюдать, как молодые спортсмены проявляют свое мужество, силу, волю к победе и демонстрируют отличные результаты. Большой вклад в эти достижения, а также в развитие дзюдо в городе металлургов вносит РУСАЛ.

Текст и фото: Екатерина Машукова