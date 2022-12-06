Швейцария может ввести ограничения для владельцев электрокаров

Энергокризис в Европе ударил по экологичному транспорту. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зарубежное издание Der Spiegel.

Швейцария может стать первой европейской страной, которая введет ограничения для электрокаров из-за дефицита электроэнергии. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на проект постановления об ограничениях и запретах на использование электроэнергии. Согласно этому документу, в случае ухудшения ситуации с энергетическим кризисом использование электромобилей частыми лицами может быть разрешено только для неотложных поездок.

По данным издания, к ним отнесены, в частности, поездки на работу, за продуктами, на прием к врачу, в фитнес-центр, на судебные заседания или религиозные мероприятия. Таким образом, в случае введения запрета поехать в гости, ресторан или просто отправиться в путешествие по стране на электромобиле уже не получится.