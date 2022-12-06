S7 Airlines открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год

S7 Airlines предлагает путешественникам приобрести авиабилеты по субсидируемым тарифам в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок (Постановление Правительства РФ № 215 на 2023 год). Субсидия распространяется не только на прямые перелеты (из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Иркутска и обратно), но и на рейсы с пересадкой (например, из Екатеринбурга, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Сочи и обратно).

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести на собственные прямые рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2023 года:

из Москвы в Улан-Удэ, Норильск, Читу, Благовещенск и обратно;

из Иркутска в Сочи и обратно;

из Новосибирска в Норильск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Читу, Владивосток, Магадан, Благовещенск и обратно.

С пересадкой можно приобрести билеты по следующим маршрутам (и обратно):

из Владивостока в Магадан, Минеральные Воды, Сочи, Екатеринбург;

из Хабаровска в Екатеринбург, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи;

из Санкт-Петербурга в Читу, Южно-Сахалинск, Мирный, Магадан, Благовещенск;

из Екатеринбурга в Читу, Якутск, Калининград, Благовещенск;

из Якутска в Минеральные Воды и Уфу;

из Сочи в Улан-Удэ, Читу, Магадан, Калининград, Благовещенск.

Субсидируемые тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Билеты можно приобрести на официальном сайте, в приложении и офисах продаж S7 Airlines, а также в travel-агентствах. Перелеты по субсидированным тарифам также доступны многодетным семьям, инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, инвалидам с детства второй или третьей группы. Эти категории путешественников могут купить билет по субсидии, предъявив соответствующие документы в офисах продаж S7 Airlines и travel-агентств.

Кроме того, билеты по субсидируемым тарифам могут приобрести все граждане РФ, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе. Для них доступны специальные цены на прямые рейсы в Москву из Благовещенска, Улан-Удэ и Читы, а также на рейсы из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург с пересадкой. Билет можно купить как онлайн, так и в офисах продаж и агентствах.

Во Владивосток по субсидируемым тарифам могут добраться дети до 17 лет включительно, отправляющиеся во Всероссийский детский центр «Океан». Им доступны прямые рейсы из Иркутска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и Якутска. За билетом необходимо обратиться в офисы продаж S7 Airlines или агентств.