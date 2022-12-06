Во всех приморских городах Краснодарского края, кроме Сочи, зафиксирован рост числа продаваемых квартир

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали предложения вторичных квартир в приморских городах Краснодарского края. Во всех городах, исключая Сочи, был отмечен рост числа предложений.

В ноябре 2022 года в 8 приморских городах Краснодарского края выставлено на продажу 42 546 вторичных объектов недвижимости в многоквартирных домах. С ноября прошлого года количество предложения увеличилось на 2,49% или на 1036 объектов.

Наибольший объём предложений на данный момент отмечен в Сочи. Здесь выставлено на продажу 21,5 тыс. вторичных лотов. За год объём предложения снизился на 17,2% или на 4,4 тыс. квартир и апартаментов. На данный момент главный город-курорт России единственный из приморских городов региона, где было зафиксировано снижение числа предложений.

Наиболее значительный рост числа предложений в процентном отношении за прошедший год был зафиксирован в Туапсе. Здесь количество выставленных предложений увеличилось на 85,8% или на 387 единиц. В ноябре 2022 года в этом городе Краснодарского края продаётся 838 вторичных квартир.

Также значительный рост числа предложений был зафиксирован в Новороссийске и Ейске. Так, в Новороссийске количество предложений выросло на 2,1 тыс. лотов (+69,3%), достигнув отметки в 5,3 тыс. объектов, а в Ейске – на 244 (+47,6%), достигнув отметки в 757 лотов.

Самый скромный выбор квартир в продаже на данный момент представлен в Приморско-Ахтарске, где продаётся всего 24 квартиры.

«Сейчас мы наблюдаем поток объектов на юге под выкуп и с хорошим дисконтом. Минимум это говорит о том, что идёт сброс объектов от людей, которые заходили на юг с целью инвестиций. Причины разные. Часто это делается для того, чтобы получить деньги и сохранить другой бизнес. Кроме того, часто сбрасывают недвижимость люди, которые готовятся к переезду. Сегодня цены на недвижимость в приморских городах по-прежнему высокие. И ждать дальнейшего роста цен на жильё в этих южных локациях достаточно рискованное занятие. Этот рост может быть и будет, но другой вопрос, каким будет этот рост. При этом также сейчас встречаются объекты под выкуп с очень хорошим дисконтом. Такие предложения в случае наличия средств и желания вложится именно в юг есть смысл покупать. Но делать это нужно аккуратно и спокойно с выяснением обстоятельств продажи, с документальной проверкой документов и другими необходимыми процедурами. В итоге могу сказать, что входить с инвестиционными целями в объекты, продаваемые по цене рынка, не стоит, так как нет никакой уверенности в росте сегмента в 2023-2024 гг. Но если есть интересное предложение с дисконтом, то такие объекты могут быть интересны», – сказал генеральный директор инвестиционного агентства недвижимости Валерий Летенков.