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Новые владельцы дебетовых СберКарт получат 15% бонусов от СберСпасибо за покупки

Сбер запускает новогоднюю акцию по дебетовым СберКартам. Клиенты, которые впервые оформят дебетовую СберКарту до конца этого года, получат повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки в сервисах Сбера. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы стать участником акции, нужно:

  • открыть дебетовую СберКарту в период с 1 по 31 декабря 2022 года;
  • зарегистрироваться в программе лояльности СберСпасибо;
  • с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года оплатить этой картой хотя бы одну покупку в СберМаркете, СберМегаМаркете, Самокате или ЕАптеке.

До 15 марта 2023 года участникам акции вернётся на карту бонусами от СберСпасибо 15% от суммы покупки (но не больше 3000 бонусов за всё время акции).

В акции могут участвовать владельцы не только именных, но и моментальных дебетовых СберКарт.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«К Новому году мы запускаем сразу несколько акций и выгодных предложений. Предлагаем всем, у кого ещё нет наших карт, оформить дебетовую СберКарту до 31 декабря. Если получить СберКарту в ближайшие несколько дней, повышенные бонусы будут начисляться почти два месяца. Впереди — время больших трат на подарки и продукты, поэтому наше предложение поддержит семейный бюджет и поможет сэкономить».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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