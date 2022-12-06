Россияне назвали самые перспективные профессии 2023 года

62% опрошенных считают самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40% респондентов также отметили профессию инженера, а 38% — врача. Таковы результаты опроса Работа.ру. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

28% участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям. 20% респондентов отметили перспективы строителей, 18% — младшего медицинского персонала, а 17% — аналитиков.

Еще 15% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на менеджеров по продажам, столько же россиян выделяют перспективы инфекционистов, а 14% — юристов. 12% опрошенных считают самой перспективной профессией 2023 года маркетолога, а 10% — HR-специалиста.