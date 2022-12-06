Досрочно завершен первый этап демонтажных работ на усольском "Химпроме"

Ранее планировалось, что федеральный экологический оператор досрочно завершит первый этап демонтажных работ на территории «Усольехимпрома» в апреле 2023 года. На сегодняшний день все 204 объекта, обозначенные в рамках заключенного госконтракта, снесены. Общий объем строительных конструкций составил более трех млн куб. метров.

Как пояснил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, демонтажные работы проводятся в рамках комплекса мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. В работах было задействовано 199 специалистов и 108 единиц техники.

– Первые объемы уже сданы, однако процесс не останавливается и будет продолжен с заключением следующего контракта. Также ведутся работы на площадке строительства экотехнопарка «Восток», - отметил Андрей Лебедев.

Всего на «Химпроме» более 300 объектов. На данном этапе были демонтированы «чистые» здания. Далее предстоит убрать сооружения, которые входят в проекты ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на территории Усолья-Сибирского.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил высокую скорость и качество выполнения работ Федерального экологического оператора.

– Это важно как для обеспечения экологической безопасности на этой территории, так и для развития промышленного потенциала региона. Очень скоро здесь должен появиться Федеральный центр химии с целым рядом значимых для страны предприятий химической направленности, что позволит создать новые рабочие места и придаст мощный толчок для развития Усолья-Сибирского, – подчеркнул Игорь Кобзев.