Освободившаяся ниша на рынке российских технологий составит в 2023 году не менее 500 млрд руб.

Технопарк «Сколково» и Tinkoff Private обозначили основные тренды российского венчура в 2023 году. Среди основных направлений в последующие 12 месяцев эксперты рынка отмечают развитие сектора коллективных инвестиций и модернизацию стратегии купли-продажи ценных бумаг и других активов в России

Драматическое снижение капитализации технологических предприятий приводит к переоценке стоимости венчурных компаний, отмечает глава цифрового private banking Tinkoff Private Илья Опренко. Эту позицию подтверждает и директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров.

«Мы наблюдаем даунраунды. Компания поднимает раунд инвестирования по оценке в несколько раз меньше, чем предыдущий. Если ранее инвестор смог купить за $1 млн 10% предприятия, то теперь — его большую долю. В итоге стартап расстается с основной частью за те же деньги», — комментирует Ренат Батыров.

Подробные результаты исследования российского рынка венчура будут представлены 15 декабря на онлайн-конференции AdVentureLand Conf.

За прошедшие девять месяцев венчурный рынок претерпел значительную трансформацию. Действовал в условиях сокращения объемов. В первом полугодии 2022 г. показатель привлеченных инвестиций снизился почти на 40%, согласно данным Dsight. По числу сделок за период январь-июнь в 2022 году был поставлен антирекорд за последние 7 лет.

Эксперты прогнозируют медленное восстановление рынка венчурных и прямых инвестиций в 2023 году.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев: «Наиболее актуальные для нас задачи сейчас — это все, что касается венчурных инвестиций и публичного размещения. Я вижу положительный тренд, многие заказчики проявляют интерес и думают, куда вкладывать деньги. В следующем году, надеюсь, мы увидим несколько крупных венчурных фондов, созданных крупными компаниями. Я знаю о нескольких таких проектах».

Восстановлению венчурного рынка в краткосрочный период будет способствовать уход части зарубежных компаний-конкурентов, уверен директор Skolkovo Fintech Hub Павел Новиков. Эксперт полагает, что освободившаяся ниша на ИТ-рынке составит не менее 500 млрд руб. (10 млрд долл.). Ее займут не только крупные игроки, но и технологические стартапы.