Пассажиропоток в аэропорту Иркутска впервые с 1990-х составит рекордные 2,5 млн человек

По итогам 2022 года «Международный аэропорт Иркутск» впервые за всю современную историю предприятия встретит 2,5-миллионного гостя. Ожидается, что в 2023-м пассажиропоток достигнет трех миллионов человек.

– В этом году проведена большая работа по сотрудничеству с авиакомпаниями. Еще в начале года с базовыми перевозчиками «S7 Airlines» и «ИрАэро» было заключено соглашение о стратегическом партнерстве, что впоследствии повлияло на значительный рост пассажиропотока, - отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Как сообщил генеральный директор предприятия Андрей Скуба, за последние несколько месяцев в аэропорту были открыты новые внутренние рейсы. Авиакомпания «Nordwind» запустила перелеты в Казань и Кемерово, «ЮТейр» - в Тюмень и Сургут, «NordStar» открыл прямой перелет в Омск, «Ювт Аэро» осуществляет перевозки в Челябинск, «Аврора» - в Благовещенск и Хабаровск, «S7» отправляет воздушные суда в Южно-Сахалинск. Из международных направлений три авиакомпании, «S7», «Azur» и «Икар», открыли перелеты в Таиланд. Также силами авиакомпаний «Уральские авиалинии», «S7» и «ИрАэро» самолеты на регулярной основе летают в страны ближнего зарубежья.