Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Разумный выбор» от СК Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Разумный выбор» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь. Стратегия подразумевает инвестирование в индекс «Россия 30» (30 наиболее ликвидных акций российского фондового рынка, входящих в индекс Московской биржи). Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении Банка Уралсиб.

«Разумный выбор» - это инвестиционная стратегия с коэффициентом участия. Минимальный порог входа в стратегию – 100 000 рублей. Срок инвестирования – 3 года. Коэффициент участия (далее КУ) зависит от размера инвестируемого капитала: при взносе до 1,5 млн рублей – КУ равен 70%, при инвестировании свыше 1,5 млн рублей – КУ равен 80%. Размер дополнительного инвестиционного дохода в стратегии рассчитывается* с учетом размера вложенного капитала, доходности индекса «Россия 30» и коэффициента участия.

«Мы предлагаем клиентам инвестировать в индекс «Россия 30» именно сейчас, потому что видим высокий потенциал для роста стоимости активов, входящих в индекс, – отмечает Сергей Петряков, директор по инвестициям Уралсиб Жизнь. – В настоящий момент российский рынок сильно недооценен, и мы ожидаем, что в перспективе нескольких лет, рынок восстановится».

На протяжении всего срока программы действует страховая защита. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая**, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой фиксированного или потенциально неограниченного дохода в зависимости от выбранной стратегии. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Рассчитывается по формуле: ДИД = вложенный капитал клиента * доходность индекса за 3 года * КУ.

**Уход из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего при авиакатастрофе, кораблекрушении, крушении поезда или при ДТП в общественном транспорте.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2022 года насчитывает 222 точки продаж, 1454 банкомата и 305 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.