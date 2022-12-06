Названы самые перспективные профессии 2023 года

Работа.ру провел исследование и выяснил, какие профессии будут самыми перспективными в грядущем 2023 году, по мнению жителей России. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Большинство опрошенных (62%) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40% респондентов также отметили профессию инженера, а 38% – врача.

28% участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям. 20% респондентов отметили перспективы строителей, 18% – младшего медицинского персонала, а 17% – аналитиков.

Еще 15% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на менеджеров по продажам, столько же россиян выделяют перспективы инфекционистов, а 14% – юристов. 12% опрошенных считают самой перспективной профессией 2023 года маркетолога, а 10% – HR-специалиста.

Респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.