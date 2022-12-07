«Я однозначно верю в этот проект». 7 цитат Виктора Захарова о бизнес-идее, особенностях и перспективах клубного дома «ВЭЛКО»

17 этажей, 154 квартиры с авторским дизайном, современной бытовой техникой и стильной мебелью, тренажёрный зал, релакс-зона с сауной, подземный паркинг, консьерж- и сервис-службы. Плюс услуги на любой запрос: от полива цветов до генеральной уборки. Это – новый формат цивилизованного арендного жилья, который на рынке Иркутска теперь представляет клубный дом «ВЭЛКО»: его официальное открытие состоялось в конце ноября. «Я доволен тем, что мы построили и как всё получилось», – признался Газете Дело инвестор проекта, директор компании «Сервико» Виктор Захаров, во время экскурсии по необычному объекту.

Фото А. Фёдорова

1. «Это не просто сдача квартир в аренду»

Ещё до того, как мы отправились знакомиться с клубным домом, Виктор Захаров рассказал, что задумал этот проект 10 лет назад, но его и сейчас можно считать уникальным не только для Иркутска. На сегодняшний день аналога нет от Урала до Дальнего Востока, хотя сама идея доходных домов, конечно, не нова и популярна во всём мире.

– Наш проект доходного дома, который мы по-современному назвали клубным, – это не просто сдача квартир в аренду, чего на рынке Иркутска достаточно много. Главное здесь – качественный сервис, удобство и уют окружающей среды, которые мы создаём вокруг квартиры. Ведь комфорт жизни заключается не только в том, что у тебя есть благоустроенное жильё. В «ВЭЛКО» мы постарались создать всё, чего ждешь от жилья бизнес-класса: охраняемая территория, идеально чистые общие пространства, консьерж-служба, комната ожидания гостей, детский сад для детей резидентов, подземная и уличная парковки, тренажёрный зал, сауна, бассейн, круглосуточное обслуживание и широкий спектр дополнительных услуг. Кроме того, дом находится в центре города, в шаговой доступности от театров, парков, набережной Ангары, торговых центров.

Я однозначно верю в этот проект, а о его востребованности на рынке говорит тот факт, что ещё за месяц до официального открытия у нас уже была сдана треть квартир.

2. «Все хотят жить в комфортных условиях»

Наличие на рынке такого предложения, как клубный дом, по убеждению Виктора Захарова, делает Иркутск более инвестиционно привлекательным и интересным для современных людей – мобильных и готовых к ротации между регионами.

– Иркутск – это город, в котором я родился, в котором живу и который хочу сделать комфортным и привлекательным, в том числе с инвестиционной точки зрения. Мир и экономика сейчас меняются, в наш регион приезжает много специалистов, которые участвуют в долгосрочных проектах по развитию Иркутской области. Очень много стало федеральных, транснациональных компаний, которые пользуются услугами менеджеров, не проживающих постоянно в городе, где они работают. Даже внутри одной компании есть менеджеры, которые растут, переезжают в филиалы, расположенные в других городах. Например, в Иркутске серьёзно развиваются нефтедобывающие и газодобывающие компании, которые привлекают специалистов со всей России и из зарубежных стран. И наш проект, в первую очередь, рассчитан на таких резидентов. Но не только. Есть и учёные, деятельность которых связана с Иркутской областью, есть люди, которые просто любят переезжать, менять города, есть иркутяне, уехавшие в Москву, но регулярно здесь бывающие, поскольку бизнес остался в нашем регионе. Есть даже студенты, родители которых не хотят, чтобы дети жили в общежитиях, или есть те иркутяне, которые делают ремонты в своих квартирах, домах, а на это время арендуют жилплощадь. И все они хотят жить в комфортных условиях. Мы им эти условия гарантированно предоставляем.

Фото из архива компании

3. «В обычном доме вы такие услуги не получите»

Рассказывая об особенностях своего проекта, автор идеи отметил несколько принципиальных отличий аренды жилья в клубном доме и обычном.

– К нам иногда приходят люди и говорят, что могут снять жилплощадь, которая у нас, к примеру, стоит 70 тысяч рублей в месяц, за 50 тыс. руб. Мы не спорим. В трёхзвёздочных отелях тоже может быть номер, похожий на номер в пятизвёздочном отеле, но стоить он будет совершенно других денег, потому что отель не рядом с пляжем, там нет тренажёрного зала, консьерж-службы, каких-то других сервисов.

Мы же говорим о том, что создаём не только место, где можно жить, а место, где комфортно жить. И комфорт заключается не только в самой квартире, но и в обслуживании. Если надо, эту квартиру за отдельную плату будут убирать, окна мыть, чистить мебель. Если вдруг сломается выключатель, стиральная машина, лампочка перегорит – техническая служба примет заявку и устранит все неполадки незамедлительно, так как непосредственно в доме находится управляющая компания, в которой есть свой главный инженер, свои техники, слесари. Весь рабочий день они находятся в шаговой доступности, а в случае аварийной ситуации приедут по звонку и ночью. Я не говорю уже о том, что при необходимости вам и мусор вынесут, и с собакой погуляют, и билеты в кинотеатр купят. Причём эти услуги будут стоить не дороже, чем в среднем по рынку.

Фото А. Фёдорова

Снимая квартиру в обычном доме, вы такие услуги не получите ни за какие деньги. Кроме этого, вы вряд ли сможете отвести ребёнка в детский сад, расположенный здесь же, в доме, или в любое удобное для вас время спуститься для занятий в достойный тренажёрный зал.

Имеет значение и тот факт, что в клубном доме жильё не арендуют случайные люди, которые могли бы доставлять неудобства своим соседям.

4. «Мы готовы к «катастрофе» и готовы её исправлять»

Ещё одно преимущество нового формата арендного жилья, на которое обратил внимание Виктор Захаров, – это уровень качества квартир и подход к их содержанию.

– Арендных квартир такого качества, как в «ВЭЛКО», и по такой же стоимости в Иркутске практически нет. Всё, что пишут в объявлениях агентств недвижимости, чаще всего не соответствует действительности. Квартира, которая приобретается под сдачу, в хорошем состоянии находится в лучшем случае год. Потом после каждого жильца она остаётся в катастрофическом состоянии, и владелец не всегда готов приводить её в порядок. А мы к этой «катастрофе» готовы и готовы её исправлять.

Во-первых, у нас, конечно, есть обеспечительный платеж (депозит), который резидент вносит при заселении и используется в случае порчи бытовой техники, мебели, сантехники. А во-вторых, чтобы всё работало годами и всегда было как новое, мы сразу закладываем около 15% в фонд на будущие ремонты, а также на клининг, химчистку.

Фото из архива компании

Когда резиденты будут выезжать из квартиры, в неё зайдёт производственная бригада, которая сделает косметический ремонт, устранит все дефекты, проведёт глубокую химчистку мебели, так что другой человек получит жильё в первозданном виде.

Поэтому и заселение у нас рассчитано не менее чем на три месяца, хотя в среднем мы рассчитываем, что резиденты будут проживать в доме минимум полгода.

5. «Проект, по сути, уже окупил себя»

Говоря о финансовых показателях проекта, Виктор Захаров подчеркнул, что у него нет цели окупить вложенные средства за какой-то определённый срок.

– Когда вы вкладываете деньги, например, в автомобиль для бизнеса, то, действительно, надо рассчитать срок окупаемости, после которого ты начнёшь зарабатывать прибыль. А у проекта в недвижимости несколько другой механизм. В нашем случае это достаточно надёжное вложение денег, смысл которого в том, чтобы приносить доход каждый месяц. А если говорить про окупаемость, то, по сути, проект уже окупил себя: сейчас его можно продать как минимум в два раза дороже по отношению к вложениям. И дешеветь он не будет. Проект с первого дня будет приносить прибыль, причём для достижения проектных мощностей достаточно сдавать 80% квартир.

Фото А. Фёдорова

6. «Занимаемся диверсификацией бизнеса, балансируем риски»

Виктор Захаров прокомментировал также вопрос нашего издания о том, почему за 10 лет никто больше не реализовал подобный проект.

– Это очень большие вложения. У нас в стране не так много компаний, которые готовы выводить деньги из оборотных ресурсов. Мы – вывели, и возвращать их обратно не планируем. Да, мы видим перспективы развития нашего основного – логистического – бизнеса, но также видим там и очень большие риски из-за кратного роста стоимости основных средств и дальнейшей неопределённости на рынке перевозок. Поэтому занимаемся диверсификацией бизнеса, балансируем эти риски.

Фото А. Фёдорова

7. «Мы готовы идти навстречу резидентам по любым просьбам»

В завершение экскурсии мы спросили Виктора Захарова, всё ли получилось сделать так, как хотелось, и получили честный ответ, что, конечно, в проекте есть определённые недочёты.

– К сожалению, мы не запланировали трёхкомнатных квартир с отдельными кухнями. Будем считать, у нас не было достаточного девелоперского опыта. Да и 10 лет назад сложно было на что-то ориентироваться – подобных примеров клубных домов тогда не существовало на российском рынке.

Кроме того, мы не предусмотрели в проекте помещения для колясок и велосипедов. Но велосипеды можно хранить на парковке, а для колясок мы обязательно сделаем что-то красивое и удобное на территории. Мы готовы делать шаги навстречу своим резидентам по любым просьбам и находить такие варианты, которые устроят их на 100 процентов.

Фото А. Фёдорова

А в целом, я доволен тем, что мы построили и как всё получилось. Теперь следующий этап – наладить очень чёткий, без сбоев, сервис и до конца реализовать всё, что задумали. В том числе, открыть в доме ресторан.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– Такой проект даёт возможность человеку жить с комфортом, если он, к примеру, не планирует брать ипотечный кредит. Это один из вариантов выбора, а когда есть выбор, у человека появляется новая степень свободы, поэтому надо подобные проекты арендного жилья тиражировать. За ними будущее! Мы будем совместно работать с министерством строительства региона, чтобы такие проекты появлялись в различных сегментах – не только бизнес-класса, но и комфорт, и эконом-класса – для расширения возможностей граждан.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка:

– Сейчас многие российские компании предлагают своим сотрудникам переезжать, но для людей важна не только квартира, в которой они будут жить, но и то, что их окружает. И очень многие сталкиваются с тем, что переезд становится не очень комфортным. Потому что рынок частной аренды может быть достаточно проблемным, плюс к этому надо всё покупать: от мебели и техники до посуды. А это тоже требует и времени дополнительного, и ресурсов. Поэтому клубный дом – это интересное решение, гарантирующее комфортные условия проживания с хорошей инфраструктурой, а также адекватные и предсказуемые договорные отношения. Если говорить о моём опыте, то мне было очень сложно жить в съёмной квартире, и если бы в то время, когда я приехала в Иркутск, была возможность поселиться в таком доме, я бы ею воспользовалась. А так мне пришлось купить жильё.