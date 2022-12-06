Составлен рейтинг регионов, которые больше всего пострадают от отмены льготной ипотеки

Возможная отмена льготной ипотеки в конце 2022 года окажет неравноценное влияние на рынок, в зависимости от региона, сообщают аналитики ЦИАН. Наиболее востребованы у заемщиков новостройки в Санкт-Петербурге (39% ипотек в октябре выданы на первичном рынке), Краснодарском крае (36%), Москве и Ленинградской области (33%). Именно эти регионы пострадают больше всего.

Ипотека на новостройки практически не интересует жителей республик Северного Кавказа, в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне доля ипотек, выданных на новостройки – не более 10%.

Рейтинг регионов по количеству выдаваемых на первичном рынке ипотек возглавляет Москва (8,4% от всех ипотек на первичном рынке в октябре 2022 года). Далее – Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 6,1%) и Московская область (5,4%) с Тюменской (5,3%). Суммарно на перечисленные пять регионов приходится 31,3% всех ипотек, выданных на первичном рынке. На 10 регионов – уже 47,3%, почти половина. В 66 регионах из 85 вклад в общее число выданных ипотек составил не более 1% на каждый.

Таким образом, столичные регионы, Краснодарский край и Тюменская область больше других пострадают от завершения льготной ипотеки. Высоким спросом новостройки пользуются также в Пензенской области, Рязанской и Чувашии.