Ипотеку на «вторичку» берут чаще даже без субсидирования

В октябре – первом полном месяце после объявленной мобилизации – рынок ипотечного кредитования просел на 7%. Всего в России заключено 127,3 тыс. ипотек сообщает ЦИАН. Причем на вторичном рынке число ипотек за месяц фактически осталось прежним: -0,5%, тогда как на первичном рынке спрос просел сразу на четверть (-24,3%). В годовой динамике число выданных ипотек снизилось на 21%: на вторичном рынке на 19%, на первичном – на 30%.

Аналитики ЦИАН отмечают, что на протяжении пяти месяцев доля ипотек, выданных на первичном рынке, снижается. В октябре доля составила 22% против 27% в августе-сентябре. Максимальные значения были отмечены в апреле-мае 2022 года (41-42%), когда на вторичном рынке ставки были заградительными, а на первичном рынке была пересмотрена программа субсидирования по ставке 9-12%.

По мере снижения ипотечных ставок на вторичном рынке, покупатели уходят в сегмент готового жилья, даже несмотря на отсутствие господдержки. В РФ нет ни одного региона, где доля ипотек, выданных на первичном рынке, была бы выше, чем в сегменте готового жилья.