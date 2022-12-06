Зарплаты бюджетников Иркутской области планируют повысить в 2023 году

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев дал поручение региональному министерству труда и занятости совместно с министерством финансов области проработать вопрос индексации зарплаты работников учреждений бюджетной сферы Приангарья в 2023 году. Ведомства должны будут подготовить предложения и провести соответствующие расчеты, сообщили в пресс-службе правительства. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

– В Правительстве региона считаем важным произвести повышение гарантированной части заработной платы бюджетников и осуществить индексацию, – подчеркнул Константин Зайцев.

Вопрос индексации заработной платы работников бюджетной сферы будет рассмотрен совместно со сторонами социального партнерства региона на очередном заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области, которое состоится до конца 2022 года.