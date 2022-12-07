БрАЗ закупил комплектующие для новых «сухих» газоочисток

Братский алюминиевый завод закупил комплектующие для новых газоочистных сооружений, которые будут установлены на сериях корпусов №8 и №9.

Монтаж современных СГОУ – один из этапов комплексной программы модернизации завода в рамках федерального проекта «Чистый воздух», участником которого предприятие стало в 2019 году. Финансирование, запланированное РУСАЛом на реализацию программы в Братске, около 10 миллиардов рублей.

«Сухие» газоочистные установки (СГОУ) – собственная разработка инженеров РУСАЛа, способная улавливать до 99,9% веществ, в частности, маркерного для алюминиевого производства фтора и его соединений. Сейчас на заводе одиннадцать таких газоочисток. Старые газоочистные установки при монтаже новых не демонтируют. После модернизации они вновь включаются в работу в качестве второй, «мокрой» ступени. Таким образом, «сухая» очистка улавливает фториды, «мокрый» этап – соединения серы.

– Помимо установки «сухих» газоочисток, на заводе внедряется ЭкоСодерберг. На данный момент по этой технологии работает 775 электролизеров, 205 из них установлены в 2022 году, – прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Кроме того, в производство внедряются гибридные пеки, автоматическая подача сырья, идет программа механизации процессов, а также закупка нового дизельного транспорта. Все это в комплексе позволяет улучшить условия труда и уменьшить нагрузку на окружающую среду. Конечно, времена сейчас не самые простые, но мы соблюдаем намеченные графики.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух», рассчитанного на пять лет, показатель снижения выбросов должен достигнуть 20%. Отметим, что экологическая модернизация на БрАЗе началась по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска в 2007 году, задолго до вступления завода в федеральную программу. Общие затраты компании на данный момент составляют более 15 миллиардов рублей.

Изменения коснулись не только технологических процессов и оборудования, средства были направлены также на реконструкцию шламовых полей, объектов размещения отходов, озеленение санитарно-защитной зоны БрАЗа и переселение жителей располагавшегося в черте СЗЗ поселка Чекановский. На строительство шести многоэтажных домов в центральной части Братска РУСАЛ выделил более миллиарда рублей.

Сейчас БрАЗ готовится к крупнейшему в его истории проекту – экологической перестройке. На месте восьми ныне действующих корпусов электролиза планируется возвести новые, работающие по технологии предварительно обожжённого анода. Это позволит добиться кардинального снижения выбросов: показатель по фтористым веществам на новом производстве снизится в 10 раз, выброс бенз(а)пирена сократится до нуля. По технологии обожжённого анода будет производиться половина братского алюминия. В сумме объем продукции БрАЗа останется на нынешнем уровне.