Средняя зарплата в Иркутской области составила 60,2 тыс. рублей

За 9 месяцев 2022 года в рейтинге регионов Сибирского федерального округа Иркутская область занимает высокие места, сообщает Иркутскстат. Так, по размеру среднего размера заработной платы, которая в августе составила 60268 рублей, Иркутская область находится на 2-м месте, выше только в Красноярском крае.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха регион занимает 2 место в Сибири, добычи полезных ископаемых – 3-е, обрабатывающих производств, а также водоснабжения, водоотведения; организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений – 4 место.

Кроме того, Иркутская область лидирует по объему строительных работ. В январе-сентябре 2022г. четверть строительных работ Сибири было выполнено на территории Приангарья.

По вводу жилья регион занимает 3 место в СФО, за 9 месяцев введено 981,8 кв. м. По объему жилищного строительства в расчете на 1000 человек регион занимает 4 место. Также 4-е место в рейтинге обеспечивает Приангарью душевой объем розничной торговли и платных услуг населению.