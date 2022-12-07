РУСАЛ и Эн+ проводят волонтёрскую акцию «Верим в чудо, творим чудо!»

РУСАЛ совместно с Эн+ проводит ежегодный новогодний благотворительный Марафон «Верим в чудо, творим чудо!», который завершает сезон волонтёрских акций компании. Об этом рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Новогодний благотворительный Марафон РУСАЛа – ежегодная акция для корпоративных волонтёрских команд, целью которой является укрепление системного сотрудничества Компании с социальными учреждениями. В этом году участниками акции станут команды корпоративных волонтёров из 16 городов, где расположены предприятия РУСАЛа: Ачинск, Бокситогорск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Кандалакша, Краснотурьинск, Красноярск, Михайловск, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, п.Таежный, Шелехов, Ухта, а также из Москвы. К ним присоединятся команды предприятий Эн+ из Дивногорска, Братска, Иркутска, Миасса, Нижнего Новгорода.

Девиз марафона 2022 года – «Внимание – лучший подарок!». Организаторы подчеркивают, что развитие готовности волонтеров регулярно уделять свое личное время, делиться вниманием с теми, кому нужна помощь и поддержка, постоянно, а не эпизодически, являются ключевой целью Марафона.

Основной акцент акции ставится на очные задания для участников в социальных учреждениях. Командам предстоит выполнять задания, которые они будут получать с помощью специального мобильного приложения. Также для команд подготовлены дополнительные онлайн-задания на знакомство и командообразование. Все участники получат памятные подарки, а баллы, заработанные командами за акцию, будут переведены в баллы для «личного кабинета волонтера» на корпоративных порталах РУСАЛ и Эн+. Старт акции будет дан 5 декабря.

За всю историю проекта с 2011 года участниками проекта стали более 22 тысяч волонтеров, которые своими силами провели 5730 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила около 20 млн рублей. С этого года Новогодний марафон проходит в рамках развития корпоративной волонтерской программы «Волонтеры РУСАЛа и Эн+».