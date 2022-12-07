Завершены испытания самолета МС-21

Корпорация «Иркут» и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского завершили статические испытания МС-21. В ходе финального цикла испытаний, проводившихся на стендах ЦАГИ, подтверждены прочностные характеристики самолета.

В предыдущие годы в ЦАГИ был проведен ряд исследований планера самолета на статическую прочность, в ходе которых его подвергли нагрузкам, значительно превышающим эксплуатационные.

В рамках испытаний в 2022 году реализовано несколько случаев нагружения: до эксплуатационного уровня, максимального расчетного уровня, а также до разрушения фюзеляжа (определение несущей способности). Полученные результаты полностью подтвердили все параметры, заложенные при проектировании.

Кроме того, на стендах ЦАГИ исследовался случай аварийной посадки самолета. При аварийной посадке предусмотрено контролируемое разрушение «слабых звеньев» основной опоры шасси с последующим отделением стойки шасси от кессона крыла для предотвращения опасности течи топлива. В ходе испытаний доказано, что при превышении предельных нагрузок стойка шасси безопасно отделяется от самолета.

«Безопасность в авиационной отрасли стоит во главе угла, поэтому каждый этап испытаний очень важен. В ходе статических испытаний конструкция самолета выдержала огромные нагрузки, сильно превышающие эксплуатационные, подтвердив свою надежность. До 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров. На этих судах будут совершать перелеты миллионы пассажиров ежегодно. Серийное производство самолета намечено на 2024 год», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

«При проектировании самолета МС-21 особое внимание уделялось обеспечению безопасности полетов. Совместная работа специалистов корпорации «Иркут» и ученых ЦАГИ позволила в ходе статических испытаний проверить правильность расчетных методик, направленных на обеспечение прочности лайнера. Эта работа будет продолжена в рамках ресурсных испытаний», — подчеркнул заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

«В этом году мы завершили большой цикл прочностных исследований нового российского самолета МС-21 в части обеспечения его безопасной эксплуатации. Во всех случаях авиалайнер выдержал нагрузки выше расчетного уровня, подтвердив высокий уровень надежности конструкции. Экспериментально продемонстрирована эффективность всех конструктивных решений, принятых разработчиком при проектировании самолета», – отметил заместитель генерального директора — начальник центра прочности летательных аппаратов ФАУ «ЦАГИ» Михаил Зиченков.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы.